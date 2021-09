Honda rinnova CB500F, CBR500R e CB500X

ROMA (ITALPRESS) – Le famose Honda CB500F, CBR500R e CB500X si rinnovano per il 2022 con importanti aggiornamenti che riguardano il motore e il telaio per contribuire ad aumentare la loro desiderabilita' nei confronti di tutti gli amanti delle due ruote, dai neofiti ai piu' esperti. Gli aggiornamenti piu' significativi sono osservabili nella parte anteriore dove e' stata inserita una forcella Showa SFF-BP a steli rovesciati da 41 mm che si va ad abbinare a dei nuovi e piu' leggeri cerchi in alluminio a razze sdoppiate, a dei doppi dischi anteriori da 296 mm e a delle pinze ad attacco radiale Nissin (per la naked e la sportiva), assicurando nell'insieme ancora piu' qualita' di guida. Tutte e tre le moto, sempre divertenti da guidare, dispongono di un forcellone alleggerito ma dalla maggiore rigidita' torsionale ed aumentata flessibilita' laterale, con lo scopo di aumentare la maneggevolezza e la tenuta di strada. Per quanto riguarda il motore bicilindrico da 500cc, cuore pulsante delle tre moto, e' stato aggiornato nelle impostazioni dell'iniezione elettronica PGM-FI cosi' da enfatizzare l'erogazione di coppia erogata e rendere la moto piu' brillante, mantenendo comunque il limite di 35kW di potenza massima consentita per i possessori di patente A2. Grazie alle dimensioni compatte e alla facilita' di guida che le contraddistingue, le tre Honda 500cc non solo sono adatte a chi vuole imparare ad andare in moto, ma anche a chiunque arrivi da una 125, scenda da una cilindrata maggiore o risalga in sella dopo lungo tempo, e voglia semplicemente divertirsi e godersi, ogni volta che sale in sella, il piacere di guidare. Non a caso, fin dalla loro introduzione nel 2013, Honda ha venduto oltre 106.000 unita' di queste moto 500cc in tutta Europa: la "roadster" CB500F e' la piu' acquistata, con all'incirca meta' delle vendite totali; la CBR500R, con il suo carattere racing, raggiunge il 18%, mentre la CB500X, forte della sua anima adventure, ottiene circa il 35% del totale. Una ricerca effettuata da Honda su un campione rappresentativo di suoi clienti ha mostrato chiaramente il fascino che ciascuna di queste moto riesce a suscitare su differenti classi demografiche di riders. Il 45% dei proprietari di CB500F e CBR500R, infatti, e' composto da neofiti, con rispettivamente il 45% e il 60% di eta' al di sotto dei 34 anni, il che dimostra chiaramente come queste moto siano state determinanti nell'attrarre le nuove generazioni nel mondo delle due ruote. Al contrario, oltre il 75% dei proprietari della CB500X e' composto da motociclisti esperti. A questi, pero', si deve aggiungere anche un ulteriore 15% composto da chi si e' sentito richiamato in sella dal fascino a tutto tondo offerto da questa adventure bike compatta e dallo stile robusto, con sospensioni a corsa lunga e posizione di guida eretta. (ITALPRESS). sat/com 01-Set-21 13:27