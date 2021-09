Paralimpiadi: Pancalli “Successi frutto di grande lavoro di squadra”

Il presidente del Cip "Azzurri regalano dignità a tutto il movimento" TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Chi mi conosce sa come vivo questo movimento. Gli azzurri, tutti, non solo quelli del nuoto, sono straordinari. Non è mai merito di una persona: i successi arrivano sempre per il lavoro di una squadra, fatto anche da chi lavora nell'ombra, con un apporto molto importante". Così, ai microfoni di RaiSport, Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano. Il numero uno del Cip ha ricevuto dal coordinatore tecnico della Nazionale italiana di nuoto paralimpico, Riccardo Vernole, e da diversi atleti italiani impegnati in vasca a Tokyo, come la plurimedagliata Carlotta Gilli e Federico Morlacchi, la cuffia azzurra con scritto "Pancalli". "Io ho solo l'onore e l'orgoglio di guidare una squadra che ci ha portato a essere quello che siamo, non solo nel nuoto, regalando non solo tante medaglie ma anche visibilità e dignità a tutto il movimento, come mai avevamo avuto prima", ha aggiunto un commosso Pancalli. "Non è un presidente bravo ma è il migliore", ha detto invece il portabandiera azzurro Morlacchi. (ITALPRESS). pdm/red 01-Set-21 12:57