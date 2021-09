Pirelli, governatore stato Messico Guanajuato visita headquarters Milano

ROMA (ITALPRESS) – Diego Sinhue Rodri'guez Vallejo, Governatore dello stato messicano del Guanajuato in cui ha sede uno dei poli industriali tecnologicamente piu' avanzati di Pirelli, ha visitato oggi l'Headquarters dell'azienda a Milano. Ricevuto da Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman e Ceo di Pirelli e dal top management dell'azienda, il Governatore ha visitato il centro di Ricerca & Sviluppo e la Fondazione Pirelli. Alla visita hanno preso parte Luigi De Chiara, Ambasciatore d'Italia in Messico e Carlos Garcia De Alba, Ambasciatore del Messico in Italia. Tra i temi trattati durante l'incontro, anche quello relativo al progetto, recentemente approvato dalla societa' e in linea con quanto previsto dal piano industriale, per 36 milioni di dollari che, una volta ultimato, portera' a 7,2 milioni di pneumatici annui la capacita' produttiva dello stabilimento di Silao, la citta' del Guanajuato dove sorge lo stabilimento Pirelli. Diego Sinhue Rodri'guez Vallejo, Governatore dello stato messicano del Guanajuato, ha dichiarato: "Siamo felici di poter contare Pirelli tra le societa' che hanno creato maggiore occupazione nel Guanajuato, dando alle famiglie nel nostro Stato grandi opportunita' per il raggiungimento di una migliore qualita' della vita e dei propri obiettivi. Apprezziamo l'attivita' della societa' con il Guanajuato e continueremo a lavorare insieme per far diventare la nostra regione la piu' dinamica del continente. L'odierno annuncio contribuisce allo sviluppo e alla stabilita' delle nostre persone che sono la vera ricchezza del Messico e il nostro asset piu' prezioso". Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman e Ceo di Pirelli, ha commentato: "Il Messico rappresenta per Pirelli un'area strategica per la propria attivita' in tutta l'area del Nord e Centro America. La visita del Governatore Rodri'guez Vallejo testimonia lo stretto legame tra l'azienda e lo stato di Guanajuato, una delle aree economicamente piu' avanzate del Messico, dove abbiamo intenzione di continuare a investire per crescere ulteriormente". Inaugurato nel 2012, lo stabilimento Pirelli ha sede a Silao nello stato di Guanajuato, uno dei maggiori centri logistici del Paese e tra i punti di riferimento economico e tecnologico di tutto il Messico. Con una capacita' produttiva attuale destinata al mercato locale e del Nord e Centro America di oltre 6,6 milioni di pezzi l'anno di pneumatici High Performance e Ultra High Performance per auto Premium e Prestige nonche' veicoli elettrici, lo stabilimento impiega oggi oltre 2.700 dipendenti. La fabbrica si caratterizza anche per una produzione dagli elevati standard di "eco safety performance", legati allo sviluppo di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici ed energetici e il riciclo degli scarti di lavorazione. In linea con il suo impegno globale nella sostenibilita' e nello sviluppo dei rapporti con le comunita' dove opera, Pirelli utilizza energie rinnovabili e, oltre a essere sponsor dell'International sustainability forum di Guanajuato, e' impegnata in un progetto di riforestazione nello Stato, che comprende oltre 40 ettari di terreno, e promuove diversi progetti di sicurezza stradale e di recupero dei pneumatici fuori uso. (ITALPRESS). sat/com 01-Set-21 17:00