Tennis: Us Open. Barty e Andreescu superano il primo turno

Buona la prima anche per Swiatek, Kvitova e Kontaveit NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ashleigh Barty supera il primo turno degli Us Open femminili, quarto e ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. La tennista australiana, testa di serie numero 1, ha battuto all'esordio la russa Vera Zvonareva per 6-1 7-6(7). Altri risultati di primo turno: Andreescu (Can, 6) b. Golubic (Swi) 7-5 4-6 7-5 Kvitova (Cze, 10) b. Hercog (Slo) 6-1 6-2 Pavlyuchenkova (Rus, 14) b. Riske (Usa) 6-4 6-2 Swiatek (Pol, 7) b. Loeb (Usa) 6-3 6-4 Cirstea (Rou) b. Kudermetova (Rus) 7-6(5) 3-6 6-0 Kontaveit (Est, 28) b. Stosur (Aus) 6-3 6-0 Davis (Usa) b. Tomova (Bul) 6-2 2-6 6-3 Kvitova (Cze) b. Hercog (Slo) 6-1 6-2 Kr. Pliskova (Cze) b. Kovinic (Mne) 6-4 6-3 Teichmann (Swi) b. Bucsa (Esp) 6-3 6-4 Doi (Jpn) b. Sanders (Aus) 7-6(3) 6-3 Sorribes Tormo (Esp) b. Muchova (Cze, 22) 6-2 7-6(3) Samsonova (Rus) b. Boulter (Gbr) 6-3 6-2 Minnen (Bel) b. Pororoska (Arg) 6-4 1-6 6-3 (ITALPRESS). mc/red 01-Set-21 09:24