Volley: Europei donne. Italia batte 3-0 Russia e vola in semifinale

Le azzurre sfideranno venerdì l'Olanda per un posto nella finalissima BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – L'Italia femminile di pallovolo, alla Stark Arena di Belgrado, ha battuto nettamente la Russia, per 3-0, conquistando il pass per le semifinali dei Campionati Europei. Le azzurre affronteranno venerdì alle 20, sempre nella capitale della Serbia, nel match che vale un posto nella finalissima, l'Olanda, che ieri ha superato per 3-0 la Svezia. La squadra di Davide Mazzanti, nella sfida odierna, si è imposta con i parziali di 25-20 25-8 25-15. Netta l'affermazione delle azzurre sul team allenato dal veneto Sergio Busato. Il ct della Russia, dopo le fatiche dei Giochi Olimpici di Tokyo, ha lasciato a casa alcune big della squadra, come la schiacciatrice Natalia Goncharova. Praticamente al completo, di contro, la Nazionale italiana, in cerca di riscatto dopo le "delusioni" a Cinque Cerchi. Le azzurre oggi sono apparse molto determinate e non si sono "concesse" cali di tensione, che avevano caratterizzato invece le recenti uscite di Sylla e compagne. (ITALPRESS). pdm/red 01-Set-21 18:20