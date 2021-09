Calcio: Barcellona, Pjanic verso il Besiktas

Mercato ancora aperto in Turchia, accordo vicino BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sfumato il ritorno alla Juventus ma sempre fuori dai piani di Koeman, Miralem Pjanic potrebbe lasciare nelle prossime ore il Barcellona con destinazione Turchia, dove il mercato è ancora aperto. Secondo il quotidiano locale "Fanatik", il Besiktas sarebbe in pressing per il 31enne centrocampista bosniaco: l'accordo potrebbe arrivare per un prestito con diritto di riscatto, col giocatore che avrebbe già un'intesa col club di Istanbul. (ITALPRESS). glb/red 02-Set-21 18:24