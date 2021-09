Calcio: Napoli. Lobotka “Puntiamo al titolo, Spalletti mi dà fiducia”

"Adesso mi sto divertendo, anche se l'inizio di stagione non è stato facile" NAPOLI (ITALPRESS) – "Con Spalletti sento la fiducia, ho spazio e provo a sfruttarlo. A differenza del precedente allenatore, Spalletti si sta interessando a me. Comunque da parte mia non è cambiato nulla". Così Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, intervistato dal portale 'Sport Aktuality', direttamente dal ritiro della nazionale slovacca. "Spalletti vuole giocare di più in mezzo al campo e noi puntiamo a un calcio diverso – ha aggiunto – Cerco di ripagare la fiducia. Se Gattuso fosse rimasto in squadra probabilmente non avrei giocato. Fortunatamente per me, è arrivato un nuovo allenatore che mi ha dato fiducia". Per Lobotka si era anche parlato della possibilità di lasciare il Napoli: "Mi sentivo sicuro, quindi non volevo andare da nessun'altra parte. Cerco di rimanere positivo, anche se non è sempre facile. Adesso mi sto divertendo – ha detto Lobotka – anche se l'inizio di stagione non è stato facile. Nella prima partita abbiamo avuto un giocatore espulso (Osimhen, ndr), ma fortunatamente siamo riusciti a vincere. Non è stato l'ideale nemmeno nella seconda partita, ma abbiamo ottenuto ancora tre punti. Molte squadre si sono rafforzate in Serie A e la competizione sarà un po' più equilibrata – ha concluso Lobotka -. Obiettivo? Entrare in Champions League, ma sicuramente cercheremo di vincere anche il titolo". (ITALPRESS). mra/glb/red 02-Set-21 18:31