Calcio: Roma. Smalling punta il Sassuolo, esuberi in lista Serie A

Nzonzi, Fazio e Santon sono stati inseriti nella lista degli over 22 per il campionato non per la Uefa ROMA (ITALPRESS) – Nuova giornata di allenamento per la Roma a Trigoria in questa pausa nazionali che coinvolge 14 giocatori giallorossi (Veretout ieri titolare con la Francia). Non è tra questi Chris Smalling, ancora ai box ma verso il recupero per il match della terza giornata di Serie A contro il Sassuolo, come confermato dal general manager Tiago Pinto in conferenza stampa. In campo, agli ordini di Mourinho, c'è Roger Ibanez che dopo il colpo ricevuto nel match contro la Salernitana si è allenato con una mascherina protettiva. Niente reintegro invece per Nzonzi, Fazio e Santon, rimasti in rosa dopo un'estate ai margini della squadra: non rientrano nei piani di Mourinho ma sono stati comunque inseriti nella lista degli over 22 per la Serie A. Discorso diverso invece per la lista Uefa: out gli esuberi, c'è Leonardo Spinazzola, ancora alle prese con il recupero dopo la rottura del tendine di Achille sinistro agli Europei. (ITALPRESS). spf/ari/red 02-Set-21 18:43