Calcio: Ronaldo “Altro record conquistato, importante porsi obiettivi”

La gioia del portoghese, cannoniere più profilico della storia in nazionale ROMA (ITALPRESS) – "Non solo un altro record battuto, ma un altro record conquistato. Penso che sia davvero importante, qualunque cosa tu voglia raggiungere nella vita, porsi degli obiettivi in modo da avere qualcosa su cui lavorare. Spero che questo obiettivo ti aiuti a raggiungere la grandezza". Con questo tweet (e un video della Nike) Cristiano Ronaldo celebra la doppietta segnata ieri sera all'Irlanda, che ha permesso al portoghese di diventare il cannoniere più prolifico in nazionale con 111 reti realizzate in carriera. (ITALPRESS). pal/red 02-Set-21 10:24