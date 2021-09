Calcio: Venezia. Kiyine “Voglio ripagare la fiducia del club”

Il centrocampista arriva in prestito con obbligo di riscatto dalla Lazio VENEZIA (ITALPRESS) – Lo seguiva da un po' il Venezia, per stessa ammissione del direttore sportivo Mattia Collauto, ma in coda a questo mercato estivo, Sofian Kiyine ha finalmente vestito la maglia arancioneroverde. "Sono venuto qui per il progetto e perché mi sono sentito voluto da tutti" dice il neoacquisto durante la presentazione. Arrivato dalla Lazio in prestito con obbligo di riscatto, Collauto si attende molto da Kiyine che, dal punto di vista dell'attacco sostituisce Di Mariano passato al Lecce, ma si aspetta che possa ricoprire più ruoli. "Preferisco partire da sinistra e poi accentrarmi per sfruttare il mio destro ma sono a disposizione del tecnico Zanetti" continua il giocatore. "Ho visto il Venezia in queste due prime partite di campionato ed è una squadra giovane, manca di esperienza ma questa sosta ci farà bene per rodarci. Non ci dobbiamo disunire, il campionato è lungo ed Empoli sarà già una tappa importante. Da parte mia devo lavorare sulla costanza durante la gara, i tre anni di serie B hanno fatto maturare il mio gioco". (ITALPRESS). rag/ari/red 02-Set-21 15:19