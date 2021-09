Ciclismo: Vuelta2021. Lopez vince 18^ tappa, Roglic resta leader

Il colombiano trionfa sull'Alto Gamoniteiro, lo sloveno vicino al tris MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Miguel Angel Lopez ha vinto oggi la diciottesima frazione della Vuleta a Espana 2021, la Salas-Alto Gamoniteiro, di 162.6 chilometri. Il colombiano del Movistar Team si è imposto in solitaria sulle vette delle Asturie, nella salita più dura della corsa, e ha preceduto di 14" lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), secondo di giornata, e di 20" il compagno di squadra spagnolo Enric Mas, terzo. Adesso Roglic, che ha conservato la maglia rossa, è sempre più in cima alla classifica generale della corsa spagnola e si appresta a fare il tris dopo i successi alla Vuelta del 2019 e dello scorso anno. Domani è in programma la diciannovesima frazione della competizione, la Tapia-Monforte de Lemos, di 191.2 chilometri, con tre Gran Premi della Montagna (due di secondo livello e uno di terzo grado) nelle fasi iniziali ma con un percorso prevalentemente pianeggiante verso il traguardo. Dopo le salite molto dure degli ultimi giorni, si prospetta una frazione relativamente tranquilla. (ITALPRESS). pdm/red 02-Set-21 17:49