Mondiali2022: Nazionale, Mancini “Mancata precisione in zona gol”

"Domenica con la Svizzera sarà una partita importante e dovremo vincerla" FIRENZE (ITALPRESS) – "Ci è mancata precisione in zona gol, abbiamo attaccato l'area con tanti giocatori ma son quelle partite in cui, pur giocando altri 30 minuti, la palla non sarebbe entrata. Loro hanno difeso bene, noi abbiamo cercato di fare il massimo per vincerla". Queste le parole di Roberto Mancini dopo il pareggio tra Italia e Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. "Hanno fatto un'azione su contropiede, questo è il calcio – ha spiegato il commissario tecnico degli azzurri alla Rai – Potevamo far fallo ma non eravamo messi così male. Domenica con la Svizzera sarà una partita importante e dovremo vincerla". (ITALPRESS). spf/glb/red 02-Set-21 23:01