Mondiali2022: Xhaka positivo al Covid, salterà l’Italia

Il centrocampista della Svizzera non era vaccinato "Una sua scelta" ROMA (ITALPRESS) – Granit Xhaka è positivo al Covid-19 e con ogni probabilità non potrà scendere in campo domenica contro la Svizzera. La notizia è stata diffusa dalla federazione elvetica. "Granit aveva qualche sintomo, ha effettuato un test rapido che ha dato esito negativo, ma il dottore ha voluto approfondire la situazione con un esame molecolare che è risultato positivo", ha spiegato il portavoce della nazionale svizzera. Per questo Xhaka, subito posto in isolamento, ha dovuto saltare l'amichevole di ieri sera contro la Grecia. "Il resto della squadra non deve essere messo in quarantena – ha proseguito il portavoce ai microfoni della Rsi, la televisione svizzera – perché tutti sono vaccinati e tutti hanno il green pass. Granit è l'unico a non essere vaccinato: la federazione ha lasciato la scelta ai singoli giocatori perché ogni persona ha il diritto di scegliere". (ITALPRESS). pal/red 02-Set-21 14:48