Paralimpiadi: Pancalli “Servono aiuti concreti per crescita movimento”

Il presidente del Cip "Non basta gioire per le vittorie degli azzurri" TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Per permettere al nostro movimento di crescere ancora servono aiuti concreti, non basta gioire per le vittorie degli azzurri. Dobbiamo garantire a tanti giovani disabili la possibilità di accedere al mondo dello sport. Dobbiamo aiutare loro e le rispettive famiglie e sostenerli nei costi per gli ausili". Così, ai microfoni di Rai Sport, Luca Pancalli. Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, pur gioendo per gli ottimi risultati degli azzurri impegnati ai Giochi di Tokyo, ha lanciato un messaggio chiaro, rivolto a politici e federazioni sportive. (ITALPRESS). pdm/red 02-Set-21 13:40