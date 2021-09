Positivo l’attaccante del Milan Olivier Giroud

Il francese sta bene ed è in isolamento fiduciario, non ha avuto contatti con la squadra dopo il Cagliari MILANO (ITALPRESS) – Il Milan ha reso noto che "oggi Olivier Giroud è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario. Si precisa – sottolinea il club rossonero – che Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari". (ITALPRESS). ari/com 02-Set-21 14:56