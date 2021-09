Tennis: Us Open. Avanza Krejcikova, Stephens batte Gauff

Kerber-Kalinina rinviata per pioggia NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sloane Stephens si aggiudica il derby americano contro Cori Gauff e vola al terzo turno degli Us Open, quarto Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. La ventottenne ha avuto la meglio sulla giovanissima connazionale per 6-4 6-2 e se la vedrà con la vincente della sfida tra la tedesca Angelique Kerber e l'ucraina Anhelina Kalinina, rinviata per pioggia. Vittoria senza problemi anche di Barbora Krejcikova, vincitrice del Roland Garros quest'anno, la quale si è imposta per 6-3 6-1 sulla statunitense Christina McHale. (ITALPRESS). pal/red 02-Set-21 08:49