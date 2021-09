Calcio: Atalanta ufficializza la lista per la Champions League

Le scelte del tecnico Gasperini in vista della coppa BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta ha diramato la lista Uefa per la prossima fase a gironi della Champions League. Presenti i 25 giocatori che verranno impiegati anche in campionato. Scalvini, Piccoli, Sportiello, Rossi e Zappacosta rientano negli slot dedicati ai giocatori cresciuti nel settore giovanile nerazzurro mentre Lovato, Pessina e Pezzella in quella dei giocatori cresciuti in un vivaio italiano. Nella lista ci sono i portieri Musso, Sportiello e Rossi; i difensori Demiral, Djimsiti, Toloi, Palomino, Lovato, Gosens, Pezzella, Maehle, Hateboer, Zappacosta e Scalvini; i centrocampisti De Roon, Koopmeiners, Freuler, Pasalic, Malinovskyi, Pessina e Miranchuk; gli attaccanti Ilicic, Zapata, Muriel e Piccoli. (ITALPRESS) pia/pal/red 03-Set-21 09:51