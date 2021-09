Calcio: Euro U.21. Nicolato “Soddisfatto,ma ancora molto lavoro da fare”

"Un passo alla volta, ho visto grande impegno, ma dobbiamo migliorare in alcune cose" dice il tecnico degli azzurrini EMPOLI (ITALPRESS) – "Dobbiamo lavorare ancora molto, siamo alla prima partita, siamo venuti fuori da 2-3 giorni di allenamento ma ho visto grande impegno, un passo alla volta, bene così". Lo ha detto ai microfoni di 'Raisport' il c.t. dell'Under 21 azzurra, Paolo Nicolato, nel post partita di Italia-Lussemburgo gara valida per le qualificazioni a 'Euro 2023' terminata 3-0 per i padroni di casa. "Sono soddisfatto di alcune cose, di altre meno, pero' oggi abbiamo capito diverse cose, non ci vorranno pochi giorni per migliorarle, ma le partite ci serviranno per questo -ha aggiunto Nicolato -. Dobbiamo migliorare sia individualmente in difesa che davanti alla difesa. Bisogna alzare un po' il livello. Tonali e Cancellieri hanno fatto due buone prestazioni, mi aspetto ancora di più. Cancellieri ha qualità e giocatori simili mi piace metterli in campo". (ITALPRESS). lc/ari/red 03-Set-21 19:40