Calcio: Real, super proposta a Mbappè e spazio anche per Haaland

I blancos al lavoro per un clamoroso doppio colpo nell'estate 2022 MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un'offerta faraonica per evitare un ripensamento di Kylian Mbappè ma che lascerebbe in cassa soldi sufficienti per puntare anche Erling Haaland. Questa, secondo "Abc", la strategia a cui starebbe lavorando il Real Madrid in vista della prossima estate. Fallito l'assalto in questa sessione a Mbappè nonostante i blancos fossero arrivati a offrire quasi 200 milioni, a Madrid aspettano l'attaccante a parametro zero la prossima stagione. Il Psg, però, non demorde dall'idea di convincere il giocatore a rinnovare (l'ultima proposta ammontava a 80 milioni di euro lordi a stagione) e per questo motivo al Real starebbero pensando di utilizzare i soldi risparmiati per il cartellino per migliorare ulteriormente l'offerta a Mbappè, arginando il pressing del Psg: un premio alla firma di 60-80 milioni di euro e contratto di sei anni con un ingaggio superiore ai 24 milioni netti a stagione che percepisce attualmente a Parigi (si parla di una cifra attorno ai 30). Operazione che lascerebbe ampi margini di manovra per arrivare la prossima estate anche a Haaland, per il quale si attiverà nell'estate 2022 una clausola rescissoria da 75 milioni, a cui aggiungerne un'altra trentina di commissioni per Raiola. (ITALPRESS). glb/red 03-Set-21 15:23