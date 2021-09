Calcio: Roma. Si ferma Vina, Mourinho concede tre giorni di riposo

Problema muscolare per il nazionale uruguaiano durante il match con il Perù ROMA (ITALPRESS) – La Roma è in ansia per le condizioni di Matias Vina, sostituito al 71' del match tra Perù e Uruguay a causa di un problema muscolare alla coscia destra. L'esterno si è accasciato e ha chiesto subito il cambio. Ora svolgerà gli esami strumentali per definire l'entità dell'infortunio, poi il rientro nella Capitale: Mourinho incrocia le dita e spera che non ci sia una lesione. L'esterno sarà in ogni caso costretto a saltare la prossima sfida contro il Sassuolo in Serie A e per il tecnico sarà emergenza visto anche l'infortunio di Spinazzola. Toccherà con ogni probabilità a Riccardo Calafiori, classe 2002 e pronto a giocarsi le sue chance nella difesa a quattro dell'allenatore portoghese. L'alternativa è rappresentata da Roger Ibanez che nel precampionato è stato più volte adattato a sinistra. Intanto, Mourinho ha concesso tre giorni di riposo ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi a Trigoria solo nel pomeriggio di lunedì. (ITALPRESS). spf/ari/red 03-Set-21 14:20