Calcio: Samp.Ferrero”Su Petagna De Laurentiis non ha rispettato accordi”

"Caputo carico, lui o Quagliarella mi faranno un regalo contro l'Inter", ha dichiarato il presidente blucerchiato GENOVA (ITALPRESS) – "Il mancato arrivo di Petagna? Chiedete al presidente Aurelio De Laurentiis: avevamo raggiunto tutti gli accordi ma non sono stati rispettati". Così il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, a margine della presentazione del nuovo accordo tra il club e il comune di Bogliasco che porterà ad interventi importanti per i campi sportivi dove si allenano i blucerchiati e che saranno a disposizione anche dei giovani della zona. Il patron del club assicura: "A gennaio vorrei portare altri due talenti che ho già individuato". E sul nuovo acquisto Francesco Caputo non ha dubbi: "E' molto carico e motivato, è un nazionale e spero che Mancini convochi anche Quagliarella. Lui o Caputo mi faranno un regalo contro l'Inter". In merito al fatto che non sono andati via alcuni gioielli bulcerchiati, Ferrero aggiunge: "Qui alla Sampdoria si sta bene, chi arriva poi non vuole andare più via". (ITALPRESS). ege/ari/red 03-Set-21 13:28