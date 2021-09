Il centrocampista del Barcellona giocherà in Turchia per un anno BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Miralem Pjanic giocherà la prossima stagione al Besiktas. Lo comunica il Barcellona, spiegando che l'ex centrocampista della Juventus è stato ceduto in prestito al club turco fino al 30 giugno 2022. (ITALPRESS). pal/red 03-Set-21 11:16