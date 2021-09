F.1: Hamilton miglior tempo nella prima sessione di libere in Olanda

Secondo tempo per Verstappen, terzo e quarto posto per le Ferrari di Sainz e Leclerc ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Sul circuito Zandvoort, il pilota della Mercedes fa registrare il miglior tempo e ferma il cronometro in 1'11"500 davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0"097). Buone indicazioni per le due Ferrari che chiudono rispettivamente in terza e quarta piazza con Carlos Sainz (+0"101) e Charles Leclerc (+0"123). Quinto posto per Valtteri Bottas (Mercedes), mentre completano la top-10 Fernando Alonso (Alpine), Esteban Ocon (Alpine), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lance Stroll (Aston Martin) e Pierre Gasly (AlphaTauri). La sessione è stata interrotta per gran parte dell'ora a disposizione per un problema all'Aston Martin di Sebastian Vettel: nessuna conseguenza fisica per il tedesco che ha però dovuto smorzare il fumo fuoriuscito dalla sua monoposto con l'estintore. Vetture di nuovo in pista dalle 15:00 per le FP2. (ITALPRESS). spf/pal/red 03-Set-21 12:39