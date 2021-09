Mondiali2022: Nazionale. Italia-Bulgaria,oltre 7 milioni davanti alla tv

Sheare del 36% per la diretta Rai nella prima uscita degli azzurri dopo il trionfo agli Europei ROMA (ITALPRESS) – Oltre ai 14.366 tifosi presenti ieri sera sugli spalti dello stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, più di sette milioni di appassionati hanno seguito in tv la prima uscita dei campioni d'Europa, impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 e fermati sull'1-1 dalla Bulgaria. Il match degli azzurri, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito da 7.366.000 telespettatori (36.00% di share) ed è stato il programma più visto della prima serata. Lontani ovviamente i dati di ascolto della finale del Campionato Europeo con l'Inghilterra, che lo scorso 11 luglio aveva tenuto incollati davanti alla tv 20 milioni 604 mila spettatori, con uno share dell'83,58%. L'Italia tornerà in campo mercoledì in Svizzera in uno scontro diretto per il primato del girone nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. (ITALPRESS). ari/com 03-Set-21 12:51