Mondiali2022, Sudamerica: vincono Argentina e Brasile, pari Uruguay

Albiceleste trascinata dai gol degli interisti Lautaro Martinez e Correa ROMA (ITALPRESS) – Esulta l'Argentina, ma anche l'Inter. L'Albiceleste supera per 3-1 il Venezuela nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022, in una sfida che vede andare a segno i due nerazzurri Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Il classe 1997 sigla il primo gol, mentre l'ormai ex Lazio trova il raddoppio in una partita che appare presto in discesa per gli ospiti, vista l'espulsione di Adrian Martinez nel primo tempo. Il 3-0 arriva grazie all'altro Correa, Angel, mentre nel finale Yeferson Soteldo trova il gol della bandiera su calcio di rigore. Vince anche il Brasile, che supera di misura il Cile per 1-0 grazie a Everton Ribeiro, mentre l'Uruguay viene fermato sul pareggio dal Perù, con Giorgian De Arrascaeta che risponde al gol di Renato Tapia. (ITALPRESS). pal/red 03-Set-21 11:30