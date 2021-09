Tennis: Us Open. Pliskova e Andreescu al 3° turno

La ceca ha battuto l'americana Anisimova dopo aver annullato un match point NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Karolina Pliskova e Bianca Andreescu staccano il biglietto per il terzo turno degli Us Open, quarto Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. La ceca, testa di serie numero 4 de torneo, ha faticato molto per battere la statunitense Anisimova: 7-5 6-7(5) 7-6(7) il punteggio finale dopo aver annullato un match point. Nessun problema invece per Andreescu: la canadese, sesta favorita a New York, ha superato con un doppio 6-4 un'altra americana, Lauren Davis. (ITALPRESS). pal/red 03-Set-21 09:15