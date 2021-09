Calcio: Chelsea. Lukaku “Grato all’Inter, ma volevo i Blues”

"L'Inter mi ha tolto dall m…L'avrei lasciata solo per il Chelsea", dice il belga LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "L'Inter mi ha tolto dalla m…, l'avrei lasciata solo per il Chelsea". A dirlo è Romelu Lukaku, attaccante belga dei blues, intervistato dal portale belga VTM Nieuws, parlando del suo addio al club nerazzurro arrivato questa estate. Prima di approdare in Italia, infatti, Lukaku non veniva da un ottimo momento al Manchester United: "Quando è arrivata la terza offerta del Chelsea sapevo che era una cosa seria: avevano offerto 110 milioni più Zappacosta, ma l'Inter rifiutò. A quel punto la mia testa era già a Londra. Allora sono andato nello studio di Simone Inzaghi per trovare un accordo". Alla fine il Chelsea ha convinto l'Inter con una proposta da 115 milioni. Per il belga, non solo gioie nei mesi estivi, ma anche l'eliminazione del suo Belgio dall'Europeo per mano dell'Italia di Mancini, poi vittoriosa nella finale di Wembley contro l'Inghilterra: "L'Italia ci ha surclassato sotto tutti i punti di vista, ma Eden Hazard non era in forma e Kevin De Bruyne si era appena operato". (ITALPRESS). mra/ari/red 04-Set-21 15:39