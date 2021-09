Calcio: Mourinho a Xhaka “Vaccinati e stai al sicuro”

Il tecnico della Roma manda un messaggio via Instagram allo svizzero ROMA (ITALPRESS) – Costretto a saltare il match della nazionale svizzera contro l'Italia per la positività al Covid, Granit Xhaka ha ricevuto un invito speciale a vaccinarsi da Josè Mourinho. Il tecnico della Roma, che avrebbe voluto il 28enne centrocampista dell'Arsenal nella rosa giallorossa, ha inviato all'elvetico un messaggio su Instagram: "Vaccinati e stai al sicuro", le parole dello 'Special One'. Xhaka, infatti, non sarebbe vaccinato. Motivo in più, dunque, per seguire il consiglio del mister portoghese. (ITALPRESS). mc/red 04-Set-21 09:43