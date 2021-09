Calciomercato: Stampa, duello Real-Psg nel 2022 per Haaland

Per il norvegese la prossima estate clausola rescissoria da 75 milioni MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Si è appena chiusa la finestra estiva del calciomercato ma già si parla delle possibili grandi manovre in vista della stagione 2022-2023. In Spagna, precisamente su "As", scrivono di un duello su più fronti fra Real Madrid e Psg. Al centro di tutto l'attacco, con i blancos desiderosi di "rifondare" il reparto avanzato. Secondo il quotidiano iberico, la telenovela Kylian Mbappé sarebbe quasi risolta: il francese avrebbe deciso di firmare per il Real a gennaio da "free agent" (si svincola a giugno). Adesso il nome caldo è quello di Erling Haaland, per il quale ci potrebbe essere un braccio di ferro. Per la punta norvegese si attiverà nell'estate 2022 una clausola rescissoria da 75 milioni, a cui si dovrebbe aggiungere una grossa cifra, come commissioni, per Raiola. Sull'attaccante del Borussia Dortmund ci sono proprio il Real, che sogna la coppia Mbappé-Haaland, e il Psg, che si tufferebbe sul norvegese proprio in caso di partenza da Parigi del talento francese. La "alternativa", per il club scontento che non dovesse arrivare a Haaland, si chiama Robert Lewandowski: il tedesco avrebbe la prossima estate solo un anno di contratto col Bayern e potrebbe chiedere ai bavaresi di partire anzitempo in cerca di nuove sfide. (ITALPRESS). pdm/red 04-Set-21 14:04