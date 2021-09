Ciclismo: A Champoussin la 20^ tappa, Roglic vicino a tris alla Vuelta

Il francese sorprende tutti, lo sloveno sempre più maglia rossa MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Clement Champoussin vince la ventesima e penultima tappa della Vuelta 2021, la Sanxenxo – Mos. Castro de Herville, di 202.2 km. Il corridore francese della AG2R Citroen Team indovina l'attacco decisivo negli ultimi due km e taglia il traguardo in solitaria. Alle sue spalle arriva il "solito" Primoz Roglic, che dunque mantiene e fortifica la maglia rossa di leader della classifica generale: lo sloveno di Jumbo-Visma si prepara a festeggiare il terzo titolo consecutivo nella corsa a tappe spagnola. Domani l'ultimo sforzo per la carovana rossa, la cronometro di 33.8 km con partenza da Padron e arrivo a Santiago de Compostela. Per Roglic 2'38" di vantaggio su Enric Mas; a 4'48" Jack Haig, che approfitta della "crisi di nervi" di Miguel Angel Lopez (finito in ammiraglia e poi ritiratosi) e sale sul podio virtuale. Per Haig un minuto esatto di vantaggio su Adam Yates, terzo nella frazione odierna e quarto adesso in graduatoria generale, dove ha scavalcato (oltre a Lopez) anche Egan Bernal, attardato all'arrivo di Herville. (ITALPRESS). spf/pdm/red 04-Set-21 17:57