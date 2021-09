Ciclismo: Daniel Martin “Mi ritiro a fine stagione”

Correrà al Tour of Britain, poi l'ultima fatica al Giro di Lombardia ROMA (ITALPRESS) – Daniel Martin ha annunciato oggi che a fine stagione saluterà il ciclismo professionistico. Il 35enne irlandese, in forza al team Israel Start-Up Nation, gareggerà nell'imminente Tour of Britain. Poi correrà al Giro di Lombardia, che sarà la sua ultima competizione professionistica. "In queste ultime due stagioni con ISN ho vissuto alcuni dei momenti più piacevoli della mia carriera ciclistica. Assieme abbiamo ottenuto risultati incredibili, che nemmeno io immaginavo fossero possibili, come il mio quarto posto nella classifica generale alla Vuelta nel 2020", ha detto il britannico. "Martin ha guidato la squadra in quattro Grandi Giri fra il 2020 e il 2021. È stato il capitano della nostra squadra nel tardivo Tour de France 2020, solo due settimane dopo aver subito una frattura sacrale. A seguire ha disputato una spettacolare Vuelta a Espana, vincendo una tappa e finendo quarto assoluto. Quest'anno ha corso il Giro d'Italia, per la terza volta nei suoi 14 anni di carriera, finendo decimo assoluto e vincendo una tappa su un difficile arrivo di montagna. In più ha corso nuovamente al Tour de France", hanno precisato dal team Israel Start-Up Nation. "Vedere la felicità che quelle vittorie hanno regalato a così tante persone è stato il momento migliore in quanto sono state veramente guadagnate da tutti", ha detto ancora Martin. Il proprietario del team, Sylvan Adams, lo ha definito "un momento agrodolce. Dan è stato per molti anni uno dei grandi corridori del nostro sport, animando le gare e guadagnandosi un invidiabile palmares di risultati nelle classiche e nei Grandi Giri". (ITALPRESS). pdm/com 04-Set-21 12:41