F.1: Gp Olanda. Raikkonen positivo al Covid, Alfa Romeo con Kubica

Il finlandese, in isolamento in albergo, sarebbe asintomatico ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Il finlandese Kimi Raikkonen non correrà il Gran Premio d'Olanda, valido per il Mondiale di Formula 1, perché positivo al Covid-19. Lo rende noto l'Alfa Romeo. Al suo posto scenderà in pista la 'riserva', il polacco Robert Kubica, con la monoposto numero 88. Raikkonen, asintomatico e di buon umore, come tiene a precisare la scuderia italiana, è stato subito posto in isolamento nella sua camera d'albergo. (ITALPRESS). mc/red 04-Set-21 10:18