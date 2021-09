Il difensore della Roma rientra al club di appartenenza COVERCIANO (ITALPRESS) – Il difensore della Roma Gianluca Mancini, indisponibile per le prossime gare, ha lasciato questa mattina il raduno della Nazionale per far rientro al club di appartenenza. Lo rende noto la Figc. (ITALPRESS). mc/red 04-Set-21 10:00