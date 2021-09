Mondiali2022: Ungheria. Tegola per Rossi, Szalai positivo al Covid

Il capitano e attaccante del team magiaro è stato messo in isolamento BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Brutte notizie per il ct dell'Ungheria, Marco Rossi. Adam Szalai, 33enne, capitano della Nazionale magiara, è risultato positivo al Covid-19. L'attaccante del Magonza non potrà prendere parte alle prossime due gare dell'Ungheria, impegnata nelle qualificazioni per i Mondiali del 2022 domani in Albania e la prossima settimana in casa contro l'Andorra. "Il test PCR di Adam Szalai è risultato positivo. Di conseguenza il capitano della Nazionale non può essere a disposizione della squadra per le due imminenti partite", ha scritto la federazione ungherese, in un comunicato diffuso via Twitter. Szalai è stato subito messo in isolamento e presto lascerà il quartier generale della sua Nazionale. (ITALPRESS). pdm/red 04-Set-21 14:28