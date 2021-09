Tennis: Us Open. Fernandez elimina Osaka, Sabalenka agli ottavi

La giapponese, fuori in tre set, annuncia: "Mi prenderò una pausa" NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Al terzo turno degli Us Open femminili, la 18enne canadese Leylah Fernandez ha liquidato la campionessa in carica Naomi Osaka con il punteggio di 5-7, 7-6(2), 6-4, raggiungendo per la prima volta agli ottavi di finale di un major. Osaka, testa di serie numero 3, era in vantaggio di un set e un break, e ha servito per il match sul 6-5 nel secondo set, ma non è bastato. "Credo di aver voluto rimanere in campo un po' più a lungo – ha scherzato Fernandez – E volevo allestire un bello spettacolo per tutti. Un'ora sul campo non mi bastava". La Fernandez aveva conquistato il suo primo titolo Wta all'inizio di quest'anno a Monterrey, ma la sua grande prestazione è diventata, per la n.73 del mondo, la vittorie più bella e importante. "Mi prenderò una pausa, non so quando giocherò la prossima partita", ha annunciato invece una delusa Osaka. Ottavi raggiunti dalla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del tabellone, vincente con un doppio 6-3 sull'americana Danielle Collins, 26esima del seeding. Altri risultati di terzo turno: Kerber (Ger, 16) b. Stephens (Usa) 5-7 6-2 6-3 Mertens (Bel, 15) b. Jabeur (Tun, 20) 6-3 7-5 (ITALPRESS). mc/red 04-Set-21 09:14