Tennis: Us Open. Impresa di baby Alcaraz, Tsitsipas eliminato al 5°

Lo spagnolo è il terzo più giovane di sempre a raggiungere gli ottavi NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz, il più giovane giocatore nella Top 400 del ranking Atp, è protagonista dell'impresa più grande fin qui agli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. Il 18enne tennista spagnolo, n.55 del ranking mondiale, ha infatti eliminato nella notte italiana, con il punteggio di 6-3 4-6 7-6(2) 0-6 7-6(5), dopo 4 ore e 6 minuti sdi match, il greco Stefanos Tsitsipas, numero 3 del mondo e del seeding. Dopo aver sconfitto il britannico Cameron Norrie, 26esima testa di serie, e il francese Arthur Rinderknech, l'allievo dell'ex numero uno del mondo Juan Carlos Ferrero, grazie alla vittoria di maggior prestigio in carriera, la prima ai danni di un top 10, è diventato il giocatore più giovane a raggiungere gli ottavi a Flushing Meadows dopo Michael Chang (17 anni) e Pete Sampras (18). "Senza il pubblico non ce l'avrei mai fatta, mi ha dato l'energia per resistere dopo essere andato sotto nel quarto set e devo ringraziarvi. Per me battere un campione come Tsitsipas è un sogno che si realizza", il commento a caldo del 18enne spagnolo, visibilmente emozionato. Dall'altra parte della rete, a contendergli un posto nei quarti, troverà il tedesco Peter Gojowczyk, n.141 Atp, partito dalle qualificazioni. Altri risultati di terzo turno: Schwartzman (Arg, 11) b. Molcan (Svk) 6-4 6-3 6-3 Van de Zandschulp (Ned) b. Bagnis (Arg) 3-6 6-0 6-2 6-2 Auger-Aliassime (Can, 12) b. Bautista (Esp) 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 Tiafoe (Usa) b. Rublev (Rus, 5) 4-6 6-3 7-6(6) 4-6 6-1 (ITALPRESS). mc/red 04-Set-21 09:13