Atletica: Tamberi vola a 2,30 e vince a Chorzow

Bene Tortu al rientro nei 200 metri: chiude terzo in 20"40 CHORZOW (POLONIA) (ITALPRESS) – Successo a Chorzow (in Polonia) per il campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi. L'azzurro è volato a 2,30, superando una batteria di avversari qualificatissima, guidata, nella circostanza, dal russo Ivanyuk, secondo con 2,27. Una dimostrazione di efficienza tanto bella quanto sorprendente, anche perché il salto vincente, ha una "luce" sull'asticella davvero impressionante. Tamberi mette insieme il classico percorso netto fino a 2,27 (con passaggi a 2.10, 2,15, 2,20 e 2,24). I suoi avversari, al contrario, faticano, al punto che il russo Ivanyuk spende due tentativi su tutte le misure e addirittura tre su 2,27. A quota 2,30 il russo sbaglia tre volte, e Tamberi vince. L'azzurro, con la vittoria già in tasca, considerato il "passi" di Bondarenko (in realtà un ritiro), si presenta ancora in pedana, per la gioia del pubblico, e supera con grande ampiezza l'asticella. Tre tentativi ancora per il marchigiano, salutati dalle ovazioni dei circa ventimila spettatori del "Memorial Kamila Skolimowska", uno a 2,34 e due a 2,36, tutti senza fortuna. Buone notizie, in chiave azzurra, anche dalla velocità. Il milanese Filippo Tortu, olimpionico della 4×100 di Tokyo, ha corso in 20"40 i 200 metri. L'azzurro, delle Fiamme Gialle, al ritorno sulla distanza dopo oltre due anni, ha chiuso la gara del "Memorial Kamila Skolimowska" al terzo posto. Con il crono di 20"52 ha terminato la stessa corsa al quarto posto l'altro azzurro oro di Tokyo, ovvero Eseosa Desalu, detto Fausto, anche lui del gruppo Fiamme Gialle. Vittoria al canadese, oro olimpico, Andre De Grasse, in 20"21. (ITALPRESS). pdm/com 05-Set-21 19:02