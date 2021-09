Calcio: Juve. Szczesny “Ignorare critiche uno dei miei punti di forza”

Dal ritiro della nazionale polacca, il portiere bianconero assicura: "Guardo avanti e non mi faccio condizionare" VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Gli errori ci sono stati e sono costati tanto alla Juventus. Wojciech Szczesny, però, sa bene che nel calcio può succedere, soprattutto a chi come lui per mestiere fa il portiere. A Udine la papera che ha portato sul 2-2 i friulani è stata davvero grossa, ma capita e il portiere della Polonia, in ritiro con la sua Nazionale, ci pensa il giusto concentrandosi sul futuro. "Uno dei miei punti di forza è che sono sempre stato in grado di ignorare ciò che la gente dice sulle mie prestazioni, non penso alle critiche positive nè a quelle negative – le parole dell'estremo difensore della Juventus -. La maggior parte delle volte sia quelle positive che quelle negative vengono ingigantite e la realtà sta semplicemente nel mezzo. Per me l'importante è guardare sempre avanti e concentrarsi sulle prossime partite, senza farsi condizionare dai commenti che arrivano dall'esterno". (ITALPRESS). ari/red 05-Set-21 17:06