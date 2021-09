Calciomercato: Juventus. Stampa, Aston Villa su McKennie

Il club di Birmingham intende portare il centrocampista statunitense in Premier a gennaio LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La sessione estiva del calciomercato è appena finita, ma i club pensano già a quella invernale. Secondo il "The Sun", infatti, l'Aston Villa a gennaio intende presentare un'offerta alla Juventus per il cartellino di Weston McKennie, 23enne centrocampista statunitense che piace molto al club di Birmingham, interessato anche al giovane talento del Liverpool, Curtis Jones. (ITALPRESS). ari/red 05-Set-21 15:35