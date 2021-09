Ciclismo: Alpecin. Van der Poel firma nuovo contratto fino al 2025

Il campione olandese era in scadenza con il team belga nel 2023 ROMA (ITALPRESS) – Già sotto contratto fino alla fine del 2023, l'olandese Mathieu van der Poel, 26 anni, ha firmato un nuovo accordo pluriennale con la Alpecin-Fenix sino al termine della stagione 2025. L'attuale campione del mondo di ciclocross è entrato a far parte della squadra belga dieci anni fa, all'età di 16 anni. "Sono molto felice di aver firmato questo contratto a lungo termine con una squadra che sembra la mia seconda famiglia – ha commentato Van der Poel – Mi sto davvero divertendo all'Alpecin-Fenix. La squadra è cresciuta in modo fantastico negli ultimi anni, insieme ai progressi che ho fatto, e continua a migliorare e rafforzarsi in ogni stagione". rare e rafforzarsi ogni anno ", ha commentato Van der Poel. Iridato nel cross e, in questo 2021, vincitore della Strade Bianche e della tappa del Tour de France a Mur de Bretagne, il campione olandese potrebber saltare il Mondiale su strada a causa di un problema alla schiena rimediato in una caduta durante la prova di mountain bike ai Giochi di Tokyo. (ITALPRESS). mc/red 05-Set-21 11:56