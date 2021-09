Mondiali2022: Nazionale. Mancini “Occasione persa, palla non entra”

Chiellini "Abbiamo fatto una grande partita, siamo tornati quelli di Wembley" BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – "Altra occasione persa ma la palla non entra, abbiamo avuto troppe occasioni e dovevamo vincere. Dobbiamo essere più cattivi e precisi, abbiamo dominato e potevamo vincere 2 o 3-0. Nel secondo tempo la partita è stata più difficile, ma di occasioni ne abbiamo avute". Questa l'analisi del Ct Roberto Mancini dopo il pareggio 0-0 contro la Svizzera nel match di qualificazioni ai Mondiali del 2022. Ora c'è la sfida contro la Lituania: "Faremo qualche cambio, i ragazzi sono stanchi", ha concluso ai microfoni della Rai. "Abbiamo fatto una grande partita, forse anche migliore del 3-0 di Roma all'Europeo e siamo tornati quelli di Wembley. Ci è mancato quel pizzico per fare gol ma c'è stato un passo in avanti rispetto alla partita contro la Bulgaria". Lo ha detto Giorgio Chiellini dopo lo 0-0 contro la Svizzera nella partita del gruppo c di qualificazioni ai Mondiali 2022. Il capitano azzurro non vuole pensare alla sfida del 12 novembre contro gli elvetici: "Ora c'è la partita di mercoledì contro la Lituania. La sfida di ritorno contro gli svizzeri è ancora lontana. Ora vogliamo recuperare e vincere mercoledì, poi faremo le nostre considerazioni", ha detto alla Rai. (ITALPRESS). spf/ari/red 05-Set-21 23:10