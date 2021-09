Motocross: Gp Turchia. Vince Herlings, tiene Gajser, sfortuna Cairoli

Lo sloveno guida il Mondiale con 310 punti, mercoledì bis ad Afyon ROMA (ITALPRESS) – Jeffrey Herlings è l'overall winner (il vincitore assoluto) del Gp di Tuchia, ottavo appuntamento del Mondiale di Motocross, categoria MXGP, andato in scena ad Afyonkarahisar. In gara uno ha trionfato proprio l'olandese in sella alla KTM, davanti allo spagnolo Jorge Prado (KTM), secondo, e al lettone Pauls Jonass (Gas Gas), terzo. In quarta piazza il francese Romain Febvre (Kawasaki), con il siciliano Antonio Cairoli quinto con la sua KTM. Soltanto sesto il leader della classifica iridata, Tim Gajser (Honda). Proprio lo sloveno si è rifatto nella seconda race, tagliando per primo il traguardo. Alle sue spalle Herlings, secondo, e Prado, a completare il podio. Sfortunato Cairoli, il quale è caduto a due giri dal termine, quando "accarezzava" il podio, e ha chiuso al quinto posto, preceduto da Febvre. Subito dietro, sesto, l'altro italiano Alessandro Lupino. In classifica generale guida sempre Gajser, a quota 310. Alle spalle dello sloveno Prado, a 297, e Febvre, a 293. Quarta posizione per Cairoli, con 284, seguito da vicino da Herlings, risalito a quota 274. Prossimo appuntamento fra tre giorni, con il bis ad Afyonkarahisar, per il Gp di Afyon. (ITALPRESS). pdm/red 05-Set-21 16:30