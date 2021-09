Paralimpiadi: Caironi entra nella Commissione Atleti Ipc

La velocista bergamasca riceve la stessa investitura della Pellegrini TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Martina Caironi entra nella Commissione atleti dell'Ipc. La trentunenne velocista bergamasca delle Fiamme Gialle ha ricevuto la stessa investitura toccata lo scorso mese a Federica Pellegrini a livello Cio, ma non ha potuto essere presente di persona alla presentazione dei nuovi membri avvenuta nella serata giapponese durante la Cerimonia di chiusura allo Stadio Olimpico di Tokyo poiché è già in volo verso l'Italia insieme alle compagne Ambra Sabatini e Monica Contrafatto. Ai Giochi di Tokyo ha conquistato due medaglie d'argento nel salto in lungo e nei 100 metri T63, salendo a 5 medaglie in carriera alle Paralimpiadi poiché già vantava altri 2 ori nei 100 (Londra 2012 e Rio 2016) e un argento nel lungo (Rio 2016). (ITALPRESS). dol/mc/red 05-Set-21 14:45