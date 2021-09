Superbike: Gp Francia. Razgatlioglu vince anche la Superpole

Così come accaduto ieri in Gara-1, il pilota turco batte ancora Rea MAGNY-COURS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Così come già accaduto ieri in gara-1, Toprak Razgatlioglu batte il campione del mondo in carica Jonathan Rea anche nella Superpole del Gp di Francia, ospitato sul circuito di Nevers Magny-Cours. Il pilota turco della Yamaha conquista così la sua seconda vittoria di questo weekend resistendo alla grande pressione del suo avversario principale nella lotta per il titolo, il nordirlandese Rea su Kawasaki, che si consola con il nuovo giro record (1'36.374). Terzo posto per il britannico Alex Lowes (Kawasaki), che torna su quel podio che gli mancava da Donington Park e che si mette alle spalle Andrea Locatelli (Yamaha). Locatelli in Gara 2 (ore 14) aprirà la seconda fila davanti a Scott Redding (Aruba.it Racing-Ducati) che porta a casa un quinto posto in Superpole dopo la difficile giornata di ieri. Al suo fianco l'olandese Michael van der Mark (BMW), che nel 2022 sarà suo compagno di scuderia. Lo spagnolo Alvaro Bautista (Team HRC) partirà dalla settima casella davanti ai britannici Chaz Davies (Team GoEleven) e Leon Haslam (Team HRC). Tutte e cinque le case quindi in Gara 2 partiranno nelle prime nove posizioni. (ITALPRESS). mc/red 05-Set-21 12:26