Tennis: Us Open. Barty eliminata al terzo turno, Pliskova agli ottavi

La numero 1 del mondo fermata dall'americana Rogers NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ashleigh Barty eliminata al terzo turno degli Us Open femminili, quarto e ultimo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. Nella notte italiana, la tennista australiana, testa di serie numero 1 e leader del ranking Wta, si è arresa con il punteggio di 6-2 1-6 7-6(5) all'americana Shelby Rogers, che si qualifica così per gli ottavi di finale. Agli ottavi, invece, la ceca Karolina Pliskova, quarta forza del seeding, che ha regolato per 6-3 6-2 l'australiana Ajla Tomljanovic, fidanzata dell'azzurro Matteo Berrettini. Altri risultati di terzo turno: Pavlyuchenkova (Rus, 14) b. Gracheva (Rus) 6-1 6-4 Andreescu (Can, 6) b. Minnen (Bel) 6-1 6-2 (ITALPRESS). mc/red 05-Set-21 10:08