Tennis: Us Open. Zverev-Sinner agli ottavi di finale

Il tedesco ha beneficiato del ritiro di Sock al terzo turno NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sarà Alexander Zverev a sfidare l'azzurro Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. Al terzo turno, il tennista tedesco, testa di serie numero 4, ha beneficiato del ritiro, sul 3-6 6-2 6-3 2-1 in proprio favore, dell'americano Jack Sock. Altri risultati di terzo turno: Harris (Rsa) b. Shapovalov (Can, 7) 6-4 6-4 6-4 Opelka (Usa, 22) b. Basilashvili (Geo) 7-6(5) 6-3 6-4 Brooksby (Usa) b. Karatsev (Rus, 21) 6-2 3-6 2-6 6-3 6-3 (ITALPRESS). mc/red 05-Set-21 10:06