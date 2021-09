Volley: Vittoria bis per l’Italia agli Europei, domani la Bulgaria

Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi piegano per 3-0 il Montenegro OSTRAVA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Seconda vittoria per la Nazionale maschile di pallavolo ai Campionati Europei. L'Italia oggi ha superato con il punteggio di 3-0 (25-17, 25-20, 26-24) il Montenegro, al termine di una gara durante la quale Giannelli e compagni sono apparsi un po' meno brillanti rispetto all'esordio contro la Bielorussia. Oggi, infatti, la manovra del sestetto tricolore è sembrata un po' meno fluida con i montenegrini che, giocando una gara ordinata, hanno a tratti messo in difficoltà l'Italia che comunque, grazie a una superiore tecnica di base, alle fine è comunque riuscita a spuntarla. Il ct azzurro, Ferdinando De Giorgi, per questo secondo impegno nella rassegna continentale ha scelto il consueto schieramento che prevede la diagonale Giannelli-Pinali, Lavia e Michieletto i martelli, Galassi e Anzani i centrali con Balaso libero. Montenegro in campo con Strugar in palleggio, Culafic opposto, Milic e Jecmenica i centrali, Cacic e Vukasinovic gli schiacciatori con Lakcevic libero. Primo set caratterizzato da una partenza lanciata degli azzurri bravi a portarsi subito sul 6-1 (poi 11-3). Con il passare dei minuti però i montenegrini hanno parzialmente ridotto il gap (15-10) complice qualche disattenzione a muro e nella fase difensiva del gruppo tricolore. A quel punto, anche se la manovra non è apparsa totalmente fluida, Giannelli e compagni sono comunque riusciti a chiudere in proprio vantaggio il primo set sul 25-17. In avvio di secondo set i montenegrini si sono portati in vantaggio per la prima volta dall'inizio dell'incontro, gli azzurri hanno sì impattato da subito la situazione, ma a quel punto le squadre sono rimaste a contatto (12-11, 13-12) con i centrali azzurri che hanno avuto qualche difficoltà nell'attacco di primo tempo (17-17). Con le squadre appaiate fino alle fasi finali, gli azzurri sono poi riusciti a piazzare l'allungo poi rivelatosi decisivo (22-20) che è valso il 25-20 e dunque il 2-0 anche se con qualche affanno. Nel terzo De Giorgi ha inserito Ricci al posto di Anzani, ma l'andamento dell'incontro non è cambiato e sulla scia della frazione precedente, le squadre si sono ritrovate ancora appaiate (13-13, 17-17, 18-18) con gli azzurri che non sono riusciti a scrollarsi di dosso gli avversari. A quel punto i montenegrini sono passati in vantaggio (19-22) sorprendendo Giannelli e compagni. Nonostante tutto però gli azzurri sono rimasti concentrati e hanno prima piazzato il break che gli ha permesso di portarsi in parità (22-22). Sul 23-23 un attacco fuori del Montenegro ha regalato all'Italia il primo match ball andato sprecato a causa di un muro out (24-24). Al secondo match ball un attacco di Lavia toccato a muro ha regalato agli azzurri la gara grazie al 26-24 finale. Domani terzo match della prima fase per gli azzurri: alle 15.45 Giannelli e compagni di nuovo in campo contro la Bulgaria. (ITALPRESS). pdm/com 05-Set-21 21:43