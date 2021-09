Jean-Paul Belmondo, attore francese, è morto all’età di 88 anni. Uno dei simboli del cinema francese, incarnava l’antieroe, diventando interprete tra i più amati dal pubblico e da registi come Jean-Luc Godard, -Pierre Melville e François Truffaut. L’attore è stato, tra gli altri, protagonista del film ‘Il Clan dei marsigliesi’ con Claudia Cardinale. Apprezzato per il suo stile scanzonato e brillante e per il suo grande carisma, Belmondo spesso vestiva i panni del duro con il cuore tenero.