Calcio: Pelé è ricoverato in ospedale da sei giorni

"O Rei" trattenuto dai medici dopo una serie di esami di routine RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Pelé è ricoverato in un ospedale di San Paolo da 6 giorni. L'ex stella della Nazionale verdeoro ha svolto una serie di esami di routine ma poi è rimasto ricoverato. Lo riportano i media brasiliani. Edson Arantes do Nascimento, noto a tutti come Pelé, 80enne, prima di andare in ospedale il 31 agosto, per eseguire una serie di test che erano stati rinviati a causa della pandemia da Covid-19, aveva rassicurato tutti sui social, asserendo che le sue condizioni fisiche erano buone. Tuttavia, come si è appreso oggi, "O Rei" è ancora ricoverato ma non sono note le cause che hanno causato la sua permanenza presso l'Albert Einstein di San Paolo. (ITALPRESS). pdm/red 06-Set-21 20:08