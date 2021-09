Calcio: Pelè operato per sospetto tumore al colon

O'Rei, 80 anni, era ricoverato da martedì scorso per accertamenti SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Pelè, ricoverato da martedì scorso all'Hospital Albert Einstein di San Paolo, è stato operato per un tumore al colon destro dopo che gli accertamenti avevano portato a identificare una lesione sospetta. Ad annunciarlo è lo stesso ex calciatore, 80 anni, via social dopo che le sue condizioni di salute erano diventate oggetto di dubbi e insinuazioni negli ultimi giorni. "Il tumore è stato identificato durante gli esami a cui ho fatto riferimento la scorsa settimana – ha scritto O'Rei – Fortunatamente sono abituato a festeggiare grandi vittorie al vostro fianco e affronterò questa partita col sorriso sul volto, con molto ottimismo e allegria per vivere accanto all'amore dei miei familiari e amici". A ruota è arrivato il bollettino medico dell'ospedale, che rassicura sulle condizioni di Pelè: "Il tumore è stato individuato durante gli esami cardiovascolari e di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato al laboratorio per l'analisi istologica. Il paziente, che sta bene, è ricoverato in terapia intensiva ma si prevede di trasferirlo di reparto nella giornata di domani". (ITALPRESS). glb/red 06-Set-21 21:01